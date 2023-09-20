السعودية | هيئة تقويم التعليم والتدريب تختتم حلقة نقاش “التقويم والاعتماد المدرسي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، حلقة نقاش بعنوان “التقويم والاعتماد المدرسي: نموذج العمل، المعايير والأدوات” بالتعاون مع وزارة التعليم، التي أقيمت بمدينة الرياض ، بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن خرمي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي الدكتور أحمد الجبيلي.

وشملت الحلقة التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتقويم والقياس والاعتماد، والمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز” التابعين للهيئة واستمرت لمدة يومين، عرض متطلبات تطبيق مشروع التقويم المدرسي الذي تقدمه الهيئة، ومعايير التقويم والاعتماد المدرسي، كما تم استعراض مراحل التقويم المدرسي ومنها إعداد خطة التقويم وجمع البيانات وأدوات التقويم (الملاحظة الصفية)، إضافة إلى جمع البيانات وأدوات التقويم (المقابلات – تحليل الوثائق)، والاستنتاجات والتوصيات، والمنصة الرقمية للتقويم، والبيانات وتقارير التقويم.

وتأتي أهمية الحلقة التي شارك فيها عدد من منسوبي الهيئة ومشرفي العموم بالإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم، لدعم انطلاق عمليات تقويم مستوى أداء المدراس للعام الدراسي 1445هـ- 2023م، ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي.

وهدفت الحلقة إلى تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في عمليات تقويم الأداء وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة لدعم عمليات التطبيق في الميدان التعليمي، وتعزيز دور الإشراف التربوي في دعم ومتابعة عمليات التطبيق وفق الخطة المشتركة، واستعراض خدمات المنصة الرقمية للتقويم والتميز المدرسي “تميز “، وتقارير المتابعة الصادرة عنها.

وتعمل الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم وكافة الجهات الوطنية ذات العلاقة؛ لضمان جودة مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب في المملكة وضبطها، وتحسين مخرجاتها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

يذكر أن مركز “تميز” يعدُ أحد المراكز الوطنية التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.