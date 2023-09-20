شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق يثير غضب الأهلي بسبب إمام عاشور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص رضا عبد العال نجم وسط الأهلي والزمالك السابق، علي التعليق عن أداء الفريق الأحمر في مواجهة المصري بالجولة الأولي من دوري النيل المصري الممتاز.

حيث علق عبد العال علي المستوي الذي ظهر به إمام عاشور، من خلال تقييم اللاعب ب 6 من 10 فقط، علي الرغم من اللاعب تمكن من صناعة هدفين وكان من نجوم اللقاء.

ولكن رضا عبد العال يري أن اللاعب ما زال لم يقدم مستواه الحقيقي مع الأهلي، لذلك لم يحرص علي منح اللاعب أكثر من 6 درجات فقط.

فيما منح تاو الدرجة الكاملة، بسبب تألق اللاعب اللافت في شوط اللقاء الثاني، وتسجيله لهدفين في مرمي المصري بصورة تكشف مدي جودة اللاعب الكبيرة.

تاو يتسبب في إحراج كولر

ويري رضا عبد العال أن تاو قام بإحراج المدرب السويسري كولر، والذي لم يقم بالدفع باللاعب بصورة أساسية في مواجهة السوبر الأفريقي الأخيرة، علي الرغم من قدرة اللاعب علي صناعة الفارق.