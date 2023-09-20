شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يتجاهل الرد علي الزمالك بعد مواجهة المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مواجهة الأهلي أمام المصري بالجولة الأولي من الدوري المصري بفوز كاسح للفريق الأحمر بنتيجة 4/0، في مباراة شهدت تألق كبير لنجم الفريق الجديد إمام عاشور.

حيث تمكن إمام عاشور خلال هذا اللقاء من صناعة هدفين، بخلاف تسببه في حالة طرد لدي المصري مع بداية الشوط الثاني، وهو ما يعكس الحالة الفنية العالية التي كان عليها اللاعب بمواجهة الأمس.

وعقب اللقاء رفض إمام عاشور التعليق عن أكاذيب الزمالك بوجود خلاف بينه وبين قائد الفريق محمد الشناوي، بجانب إتهامات آخري تفيد بسهر اللاعب في أحدي الحانات مع فتيات قبل لقاء المصري.

ويري إمام عاشور أن أدائه في أرض الملعب هو أكبر رد علي أكاذيب الزمالك، وأنه لديه أولويات آخري وهي العودة إلى مستواه السابق، وتقديم الإضافة للفريق الأحمر.

موعد مباراة الأهلي القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره سان جورج يوم الأحد القادم، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.