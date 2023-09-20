"مختصون": نشر ثقافة سلامة المرضى وسياسة الإفصاح تحميهم من المخاطر بالمنشآت الصحية

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20 سبتمبر 2023, 8:32 صباحاً
أكد متخصصون في مجال الرعاية الصحية، أهمية نشر ثقافة سلامة المرضى وتطبيق سياسة الإفصاح عن المخاطر المحتملة التي قد يواجهها المريض، وإشراك المريض وأسرته في هذا المجال؛ موضحين أن هذه الإجراءات تسهم بشكل كبير في حماية المرضى من تلك المخاطر.
وكان مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض قد نظّم جملة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى 2023م تحت شعار "إشراك المرضى من أجل سلامتهم"، استمرت على مدى 4 أيام، وشملت محاضرات تعريفية وتثقيفية بأهمية سلامة المرضى، وجولات على الأجنحة التنويمية وقسم الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية؛ بهدف نشر ثقافة سلامة المرضى بين منسوبي المجمع والمراجعين والمنومين في الأقسام الداخلية، وتطبيق سياسة الإفصاح عن الأخطار المحتملة التي قد يتعرض لها المرضى لتلافيها، وبيان أهمية دور المرضى وأسرهم في المشاركة تعزيز إجراءات السلامة.
وأوضح المدير التنفيذي للمجمع بالنيابة الدكتور محمد بن مشبب الأحمري أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي استمرارًا للجهود المبذولة في تعزيز سلامة الإجراءات والخدمات المقدمة للمرضى والذي يُعد أولوية لدى العاملين في المجمع، وبما يسهم في حماية المستفيدين من الخدمة -بعد توفيق الله- من الأخطار المحتملة التي قد تواجههم.
من جهة أخرى أعلنت إدارة الجودة وسلامة المرضى بمجمع إرادة اختيار استشاري الطب النفسي الدكتور خالد سعد شره، سفيرًا لسلامة المرضى في المجمع، نظير جهوده الكبيرة التي بذلها في تطوير إجراءات سلامة المرضى وإجراءات تقييم المخاطر، والمساهمة في إعداد السياسات والأدلة المتعلقة بها؛ حيث سلّمه المدير التنفيذي درعًا تقديريًّا على جهوده، كما احتفى المجمع بالمتميزين في مجال سلامة المرضى من الموظفين والإدارات والأقسام.
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