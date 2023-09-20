انت الان تتابع "مختصون": نشر ثقافة سلامة المرضى وسياسة الإفصاح تحميهم من المخاطر بالمنشآت الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد متخصصون في مجال الرعاية الصحية، أهمية نشر ثقافة سلامة المرضى وتطبيق سياسة الإفصاح عن المخاطر المحتملة التي قد يواجهها المريض، وإشراك المريض وأسرته في هذا المجال؛ موضحين أن هذه الإجراءات تسهم بشكل كبير في حماية المرضى من تلك المخاطر.

وكان مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض قد نظّم جملة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى 2023م تحت شعار "إشراك المرضى من أجل سلامتهم"، استمرت على مدى 4 أيام، وشملت محاضرات تعريفية وتثقيفية بأهمية سلامة المرضى، وجولات على الأجنحة التنويمية وقسم الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية؛ بهدف نشر ثقافة سلامة المرضى بين منسوبي المجمع والمراجعين والمنومين في الأقسام الداخلية، وتطبيق سياسة الإفصاح عن الأخطار المحتملة التي قد يتعرض لها المرضى لتلافيها، وبيان أهمية دور المرضى وأسرهم في المشاركة تعزيز إجراءات السلامة.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع بالنيابة الدكتور محمد بن مشبب الأحمري أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي استمرارًا للجهود المبذولة في تعزيز سلامة الإجراءات والخدمات المقدمة للمرضى والذي يُعد أولوية لدى العاملين في المجمع، وبما يسهم في حماية المستفيدين من الخدمة -بعد توفيق الله- من الأخطار المحتملة التي قد تواجههم.