السعودية | وسط ورشة تصليح.. لص يسرق سيارة أمام عين صاحبها بالدمام

شكرا لقرائتكم وسط ورشة تصليح.. لص يسرق سيارة أمام عين صاحبها بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يصدق صاحب سيارة ما حدث عندما تجرأ لص على سرقته أمام عينه، وذلك في مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة من داخل ورشة لصيانة المركبات في مدينة الدمام شرق السعودية.

وأظهر المقطع سيارة تقف أمام ورشة ويقوم أحد العمال بإجراء أعمال الصيانة في المحرك، وفجأة تسلل لص إلى داخل المركبة، وقادها إلى الخلف وفر بها من الموقع، وحاول صاحب المركبة اللحاق به والإمساك به دون جدوى، حيث فر هاربا بسرعة على الرغم من أن غطاء المحرك كان مفتوحاً.

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وفي وقت سابق، نشر الأمن العام إنفوغراف يوضح 3 خطوات يمكن من خلالها تقديم بلاغ عن سرقة المركبة عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة مقار الشرط.