السعودية | شاهد نمراً يتسلق جبال عسير.. والحياة الفطرية توضح حقيقته

شكرا لقرائتكم شاهد نمراً يتسلق جبال عسير.. والحياة الفطرية توضح حقيقته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد تداول فيديو لنمر قيل إنه عربي يتسلق جبال عسير جنوب غرب السعودية، كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة، أن المقطع المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد النمور بمنطقة جبلية تم تصويره خارج البلاد وهو ليس نمرا عربيا.

وقال مركز الحياة الفطرية عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": إشارة إلى المقطع المتداول الذي يظهر فيه نمر في إحدى المناطق الجبلية، يؤكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن المقطع تم تسجيله خارج السعودية، ويبيّن أن الكائن في المقطع ليس نمرًا عربيًا".

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وكان فيديو النمر راج عبر منصات التواصل في السعودية، وقيل إن النمر العربي في جبال تهامة عسير، خلال تسلقه الجبال، والذي يعتبر من أندر فصائل النمور في العالم المهددة بالانقراض، في الوقت الذي نجحت فيه السعودية بولادة النمور العربية من جديد في محمياتها.

يشار إلى أن النمر العربي الذي يقطن الجبال العالية يعد من الحيوانات الثدية اللاحمة (آكلة للحوم) التي تندرج ضمن فصيلة السنوريات، وتعتبر هذه السلالة مهددة بالانقراض في موطنها الذي يشمل اليوم السعودية والإمارات واليمن وعُمان، وتتميز هذه الكائنات بنشاطها نهاراً وليلاً وحذرها الشديد من الاقتراب من أماكن الوجود البشري، حيث تعد انعزالية حتى مع غيرها من النمور ولا تلتقي بهم إلا في فترة التزاوج التي تدوم 5 أيام تقريباً، يتم خلالها التزاوج عدة مرات.