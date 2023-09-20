1.7 مليون غرامات لصيادين غير مرخصين

وطبقا للأنظمة فإن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة 80 ألف ريال.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و 999 و 996 في بقية مناطق المملكة.
عقوبات
5 آلاف ريال دخول المحمياتدون تصريح
10 آلاف ريال الصيد دون ترخيص
80 ألف ريال استخدام الأسلحة النارية
19 مخالفا
1.7 مليون غرامات
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