1.7 مليون غرامات لصيادين غير مرخصين

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 19 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية والحدود الشمالية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بحوزتهم بندقيتان ناريتان، و63 ذخيرة نارية، و14 بندقية هوائية، و2604 ذخائر هوائية، و149 طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وطبقا للأنظمة فإن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة 80 ألف ريال.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و 999 و 996 في بقية مناطق المملكة.

عقوبات

5 آلاف ريال دخول المحمياتدون تصريح

10 آلاف ريال الصيد دون ترخيص

80 ألف ريال استخدام الأسلحة النارية

19 مخالفا

1.7 مليون غرامات