الشرقية وعسير الأكثر إدانة بوفيات الأخطاء الطبية

تصدرت المنطقة الشرقية قرارات الإدانة بقضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية، بإجمالي 42 قرارا بـ24%، وحلت عسير ثانيا، بإجمالي 26 قرارا بـ15%، والطائف ثالثا "21 قرارا" بـ12%، وتساوت الرياض والأحساء خامسا، بإجمالي 20 قرارا بـ11.56%، في وقت بلغ إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية 597 قرارا، وفاقت قرارات عدم الإدانة قرارات الإدانة الصادرة.

29 % إدانة

وفقا لرصد «دوت الخليج»، لتقرير وزارة الصحة لقضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية الصادرة للعام الماضي، بلغ إجمالي قرارات الإدانة بوفيات الأخطاء الطبية 173 قرارا بـ29%، مقابل 424 قرارات عدم الإدانة بـ71%، واستحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية، الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية تبعا للإدانة من عدمها، حيث بلغ إجمالي القرارات المتعلقة 98 قرارا بـ16.41%، وحلت الأحساء ثانيا، بإجمالي 97 قرارا بـ16%، وعسير ثالثا، بإجمالي 87 قرارا بـ15%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 78 قرارا بـ13%، والرياض رابعا، بإجمالي 72 قرارا بـ12%

عدم الإدانة

تصدرت الأحساء قرارات عدم الإدانة الصادرة، حيث بلغ إجمالي قرارات عدم الإدانة 77 قرارا بـ18%، وحلت المدينة المنورة ثانيا، بإجمالي 72 قرارا بـ17%، وعسير ثالثا، بإجمالي 61 قرارا بـ14%، والشرقية رابعا، بإجمالي 56 قرارا بـ13%، والرياض خامسا، بإجمالي 52 قرارا بـ12%.

قضايا ووفيات

597 قرارات متعلقة بوفيات الأخطاء الطبية

%71 قرارات عدم الإدانة

%29 قرارات الإدانة

6 مناطق تتصدر قرارات الإدانة

الأكثر قرارات متعلقة بوفيات الأخطاء الطبية

الشرقية: 16.41%

الأحساء: 16%

عسير: 15%

المدينة: 13%

الرياض: 12%

الأكثر قرارات إدانة

الشرقية: 24%

عسير: 15%

الطائف: 12%

الرياض والأحساء: 11.56%

حائل: 5%

الأكثر قرارات عدم إدانة:

الأحساء: 18%

المدينة: 17%

عسير: 14%

الشرقية: 13%

الرياض: 12%