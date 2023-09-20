الشرقية وعسير الأكثر إدانة بوفيات الأخطاء الطبية

29 % إدانة
وفقا لرصد «دوت الخليج»، لتقرير وزارة الصحة لقضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية الصادرة للعام الماضي، بلغ إجمالي قرارات الإدانة بوفيات الأخطاء الطبية 173 قرارا بـ29%، مقابل 424 قرارات عدم الإدانة بـ71%، واستحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية، الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية تبعا للإدانة من عدمها، حيث بلغ إجمالي القرارات المتعلقة 98 قرارا بـ16.41%، وحلت الأحساء ثانيا، بإجمالي 97 قرارا بـ16%، وعسير ثالثا، بإجمالي 87 قرارا بـ15%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 78 قرارا بـ13%، والرياض رابعا، بإجمالي 72 قرارا بـ12%
عدم الإدانة
تصدرت الأحساء قرارات عدم الإدانة الصادرة، حيث بلغ إجمالي قرارات عدم الإدانة 77 قرارا بـ18%، وحلت المدينة المنورة ثانيا، بإجمالي 72 قرارا بـ17%، وعسير ثالثا، بإجمالي 61 قرارا بـ14%، والشرقية رابعا، بإجمالي 56 قرارا بـ13%، والرياض خامسا، بإجمالي 52 قرارا بـ12%.
قضايا ووفيات
597 قرارات متعلقة بوفيات الأخطاء الطبية
%71 قرارات عدم الإدانة
%29 قرارات الإدانة
6 مناطق تتصدر قرارات الإدانة
الأكثر قرارات متعلقة بوفيات الأخطاء الطبية
الشرقية: 16.41%
الأحساء: 16%
عسير: 15%
المدينة: 13%
الرياض: 12%
الأكثر قرارات إدانة
الشرقية: 24%
عسير: 15%
الطائف: 12%
الرياض والأحساء: 11.56%
حائل: 5%
الأكثر قرارات عدم إدانة:
الأحساء: 18%
المدينة: 17%
عسير: 14%
الشرقية: 13%
الرياض: 12%
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