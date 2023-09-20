"الراجحي" يشارك في اجتماع لجنة وزراء شؤون التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 10:10 صباحاً

شارك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، في الاجتماع الثامن للجنة وزراء شؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مدينة مسقط بسلطنة عُمان، بحضور وزراء الشؤون التنمية الاجتماعية بدول الخليج العربي. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين بشأن القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون (النظام) الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي، وإستراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب المبادرة الأولى من إستراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون المعنية بوضع السياسات الموحدة لتماسك واستقرار المجتمع الخليجي، وتعزيز روح المواطنة الخليجية والهوية العربية والإسلامية، إضافة إلى المشاركة في الدورة الأولى لمسابقة (إلى أخي اليتيم) والتي تستضيفها دولة الكويت. وتسهم هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي؛ لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال التنمية الاجتماعية.

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