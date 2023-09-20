نفّذتها "سقيا الخيرية" ومَوّلتها "إحسان".. "محافظ الحناكية" يفتتح محطة تحلية مياه قصيباء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 10:24 صباحاً

افتتح محافظ الحناكية، مبارك المورقي، محطة تحلية مياه قرية قصيباء في مركز النخيل بالمدينة المنورة. وتم تنفيذ المشروع بواسطة جمعية سقيا الخيرية، وتمويله من خلال منصة إحسان. حضر حفل الافتتاح المدير التنفيذي لجمعية إرواء "متعب المسيند"، والمدير التنفيذي لجمعية سقيا الماء بالمدينة المنورة أنس المغامسي وأعيان المنطقة. ويعكس هذا المشروع الجهود المستمرة للمجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية ومنظمات القطاع غير الربحي والإرادة المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

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