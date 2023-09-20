بالمنظار والكاميرا.. استئصال كتلة قصبية رئوية لمريض يعاني ضيق التنفس ببريدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 10:42 صباحاً

أنهى فريق طبي بقسم جراحة الصدر في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، معاناة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بسبب انزعاج الصدر وضيق التنفس، وذلك بتدخل جراحي استخدمت فيه تقنية المنظار والكاميرا. وأوضح تجمُّع القصيم الصحي، أن الشاب راجع المستشفى بعد الإحساس بضيق التنفس، وتمّ إجراء المعاينة السريرية الأولية له، وبعد عمل التحاليل اللازمة من فحوصات وتصوير بالأشعة تبيّن وجود كتلة بالفص العلوي للرئة. وبيَّن التجمُّع، أن الفريق الطبي وبعد معاينة نتائج الفحوصات قرّر إجراء جراحة صدر بالمنظار بمساعدة الكاميرا "VATS"، التي تمّ فيها استئصال الفص العلوي الأيمن بقياس 4×5 سم، وهي عبارة عن كيس قصبي رئوي. وأكَّد التجمُّع، نجاح التدخل الجراحي الذي يعد من العمليات التقنية الحديثة، وبعد المتابعة في القسم المختص غادر المريض المستشفى صبيحة اليوم الأول بعد العملية. جديرٌ بالذكر أن عدد عمليات جراحة الصدر بالمنظار بمساعدة الكاميرا "VATS" التي نفّذها "تخصصي بريدة" خلال الـ 4 أشهر الماضية، بلغ 24 عملية جراحية.

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