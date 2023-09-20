انت الان تتابع "نحلم ونحقق".. "تعليم الرياض" يدشن الحملة الإعلامية لليوم الوطني الـ٩٣ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 10:45 صباحاً

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، حملة الإدارة الإعلامية لليوم الوطني (٩٣)، تحت شعار "نحلم ونحقق" بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية والتعليمية المكلف الدكتور محمد بن عبدالله آل حسين. وعبّر الدكتور "الزارع" خلال التدشين، عن اعتزازه بهذه المناسبة الغالية؛ مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في التوعية والتثقيف لكافة شرائح المجتمع وخاصة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور في مثل هذه المناسبات الوطنية الغالية على الجميع. وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن الإدارة أنتجت ما يزيد على 130منتجًا إعلاميًّا متنوعًا يتضمن رسائل إعلامية متخصصة تتعلق بما تشهده المملكة من تطور كبير في كل المجالات وخاصة التعليمية. وأشار "الثميري" إلى أن الحملة الإعلامية تهدف إلى مشاركة كافة أفراد المجتمع فرحة الوطن بهذه المناسبة السعيدة ببث ونشر الرسائل والمواد الإعلامية المتنوعة بأساليب إعلامية جذابة وممتعة، يكون محورها الطالب والطالبة والمجتمع التعليمي داخل المدرسة.

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