"الراجحي" يلتقي وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي ويبحثان العلاقات الثنائية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 10:48 صباحاً

الْتقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزيرَ الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت الشيخ فراس بن سعود آل صباح. جاء ذلك خلال اجتماعات اللجان الوزارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية مسقط. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ونقل مستوى التعاون إلى آفاق جديدة بما يحقق المصالح المشتركة.

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