انت الان تتابع بمناسبة اليوم الوطني 93.. محافظ شرورة يرفع التهاني للقيادة الرشيدة والشعب السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 10:54 صباحاً

رفع محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، أغلى التهاني للقيادة الرشيدة وولاة الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، وللشعب السعودي العظيم، وللوطن الغالي، بمناسبة اليوم المجيد يوم الوطن العظيم 93. وقال العنزي: في هذه الذكرى ونحن ننعم بالخيرات والأمن والأمان والعيش الرغيد نتذكّر في هذا اليوم أمجاد أولئك الرجال والأبطال العظماء الذين وحّدوا المملكة العربية السعودية مع المؤسّس جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود -طيّب الله ثراه-. وبهذه المناسبة، فإن فخرنا يتزايد بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا العهد الزاهر، باكتمال الرؤية الطموحة 2030، وظهور ثمارها على أرجاء الوطن ومحافظة شرورة تتفيّأ الظلال الوارفة بتوجيهات ولاة الأمر، فأصبحت عروس الصحراء -بفضل الله- ثم بفضل جهود الدولة -حرسها الله- ولن نألوا جهداً مع جميع القطاعات الحكومية والتطوعية والقطاع الخاص في تطويرها وتحقيق توجهات ولاة أمرنا -حفظهم الله-. وتابع، نحن جنود الوطن وحماة حدوده وتحت رهن إشارة ولاة الأمر في الليل والنهار والوطن محفوظ بحفظ الله، ثم بالعيون الساهرة من جنودنا المرابطين فلهم تحية إكبار في يوم الوطن العظيم 93، وبهم نفتخر ونعلن للعالم كلنا حماة الوطن وجنود ولاة الامر، فأدام الله عز الوطن وأعلى شأنه في ظل قيادتنا الرشيدة -رعاهم الله وأدام ملكهم-.

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