انت الان تتابع بعد 6 أشهر من التأجيل.. الملك تشارلز يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يبدأ العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، بعد ظهر اليوم الأربعاء، زيارة دولة إلى فرنسا تستمر ثلاثة أيام، يقضي يومين منها في باريس، واليوم الثالث في بوردو.

تأتي الزيارة بعد ستة أشهر على إرجاء زيارته الرسمية الأولى إلى الخارج كملك، بسبب احتجاجات على إصلاح النظام التقاعدي كانت تشهدها فرنسا.

ووفق "سكاي نيوز عربية" يرافق تشارلز في زيارته هذه، زوجته كاميلا، حيث سيستقبلهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت، عند قوس النصر، حيث ستُضاء شعلة الجندي المجهول، قبل عبور جادة الشانزيليزيه، ثم يعقد لقاء مع الرئيس الفرنسي في قصر الإيليزيه، على أن يُقام لاحقًا عشاء رسمي على شرفه في قصر فرساي.

وسيلقي الملك تشارلز الثالث، يوم الخميس، كلمة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، ويزور ناشطين في المجتمع المدني.