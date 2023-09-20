شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف تحافظ على بياناتك من الاختراق؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الدكتور عبد الله الحامد، رئيس جمعية مملكة البحرين للإنترنت، إلى أن قضية الأمن السيبراني أصبحت مصدر قلق للكثيرين، خاصة مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم.

وأوضح أنه في الماضي، كانت البيانات تُخزن في أماكن آمنة تحميها الدول، وهذا يكفل حماية المناطق والمنشآت والمدن، ولكن مع التطور التكنولوجي، أصبح من الصعب تحديد مصدر البيانات، حيث يتم تخزينها الآن في الحوسبة السحابية ويُمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم.

وأشار الحامد لـ"اليوم" إلى أن انتقال البيانات من الأجهزة الشخصية إلى الحوسبة السحابية يفتح الباب أمام المخترقين للوصول إلى تلك البيانات واستغلالها، ولذلك، يجب فهم نوعية المحتوى وتقييمه بشكل صحيح كوسيلة للحماية.

ضرورة تدقيق الشبكات

وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، أكد أن هناك العديد من المؤسسات والأدوات المتخصصة التي توفر شبكات آمنة، ومع ذلك، يجب مراجعة وتدقيق تلك الشبكات بشكل دوري لضمان فعاليتها.

وأضاف: "على الدول أن تقوم بوضع قوانين صارمة تحمي البيانات وتعاقب من تسول له نفسه التعدي عليها".

وأكد "الحامد" أهمية تأمين البيانات وحمايتها من الضياع، وفي حالة فقدان البيانات، يمكن أن يتوقف العمل في المؤسسات، مما يتسبب في خسائر كبيرة، ولذا، ينصح بتخزين نسخ احتياطية من البيانات في مواقع أخرى للحماية من هذه المشاكل.

تعاون خليجي

وأشار أيضًا إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج تعمل بنشاط في مجال الأمن السيبراني، حيث يتم التعاون في إعداد التشريعات ودعم المؤسسات ذات الصلة سواء على صعيد الأمن أو التقنية أو تبادل المعلومات.

وأشاد بدور دول مجلس التعاون كنموذج رائد في هذا المجال. مؤكدا أن منطقة الخليج مستهدفة من كل دول العالم، مما يزيد من أهمية تعزيز الأمن السيبراني في المنطقة.