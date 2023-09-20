شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| وزير الطاقة لمذيع "فوكس نيوز" مازحًا: متى سيسمح ولي العهد لوزرائه بالنوم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في تقريره عن المملكة، وجه الصحفي الأمريكي البارز في شبكة "فوكس نيوز" بريت باير، لوزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، سؤالًا إذ قال: "ما السؤال الذي يجب أن أوجهه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء".

وجاء رد الأمير عبدالعزيز مازحًا إذ قال: "اسأل ولي العهد متى سيسمح لوزرائه بالنوم 8 ساعات لمدة ثلاثة أيام متواصلة".

وأذاعت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية تقريرًا مصورًا عن المملكة، أجراه الصحفي البارز بريت باير من الدرعية، وأشاد فيه بالتطورات الهائلة التي أحرزتها المملكة في فترة قصيرة جداً نسبياً، وطموحاتها الجارفة للنمو والريادة العالمية تحت لواء رؤية 2030.

واستضاف "باير" كل من وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، ، على هامش التقرير الذي تفرد بمجموعة من التصريحات الهامة.