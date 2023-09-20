شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رضا سليم عقب الفوز الكاسح علي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم المغربي رضا سليم، جناح النادي الأهلي، علي التعليق عن فوز فريقه برباعية نظيفة علي المصري، في الجولة الأولي من إفتتاح مشوار الفريق في دوري النيل المصري الممتاز.

حيث أعرب اللاعب عن سعادته بتسجيله أول أهدافه مع الأهلي خلال اللقاء، مشيرا إلى أن هذه البداية ستكون نقطة إنطلاق قوية وستمنحه الرغبة علي تقديم المزيد خلال الفترة القادمة.

كما شدد علي أن الفترة القادمة ستكون أصعب علي الفريق، ولكن الهدف واضح للفريق وهو المنافسة علي جميع الألقاب في الموسم الحالي، الشئ الذي يعد به الجماهير خلال الفترة المقبلة.

وأتم:" الدوري المصري قوي للغاية مقارنة بالدوري المغربي، هناك لاعبين مميزين، أعتقد أن الموسم سيكون صعبا علينا ولكننا نثق في قدراتنا علي تحقيق اللقب ".

موعد مباراة الأهلي القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره سان جورج يوم الأحد القادم، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.