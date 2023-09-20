شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة قاسية لـ الأهلي قبل مواجهة النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لمواجهة الفريق الأول الكروي بنادي النصر، على ملعب الأول، في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، بقمة مبارايات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

وكشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الأربعاء، عن أخر تطورات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، في ظل استعداداته لخوض مواجهة النصر في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي يتلقى صدمة كبيرة

وأكدت صحيفة الرياضية، أن الأشعة التي أجراها اللاعب عبد الله العمار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، مما يعني حاجته لأسبوعين من أجل العودة من جديد للمشاركة في المباريات الرسمية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم أالأهلي المركز الثالث بترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز السادس بـ12 نقطة.