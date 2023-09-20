انت الان تتابع بعد تعليق لاعب إيراني: "ملعب أم مزرعة".. لهذا السبب اشتكى "رونالدو" من ملعب آزادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 11:30 صباحاً

انتقد النجم الإيراني علي شاه أرضية استاد آزادي الشهير في طهران، بعد لقاء فريقه بيروزي أمام النصر السعودي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا. وعانى لاعبو الفريقين من أرضية الملعب السيئة، حيث غطّت الحفر الترابية على بقع مختلفة من الملعب. وحسب "سكاي نيوز عربية"، بدا علي شاه غاضبًا بعد اللقاء: "لاعبو النصر يسألوننا: هل هو ملعب أم مزرعة؟ إذا تحدثتُ الآن سيقولون إننا نتذمر". وأضاف: "حتى ضد كل الفرق التي واجهتها، لم يسبق لي أن رأيت ملعبًا بهذا السوء، كان من العار أن ألعب أمام فريق كبير مثل النصر بنجومه في هذا الملعب". وأكد "شاه" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اشتكى من أرضية الملعب، وبدا عليه الاستياء. وقال "شاه": "ليس فقط رونالدو الذي اشتكى، ولكن أيضًا لاعبو فريقي اشتكوا من الحالة السيئة لملعب آزادي". يُذكر أن النصر انتصر بنتيجة 2-0 على بيروزي، في أولى مباريات الفريق بدوري أبطال آسيا.

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