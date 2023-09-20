انت الان تتابع الملتقى المهني الـ11 بجامعة المؤسس يُقدم 108 استشارات مهنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

قدّم الملتقى المهني الحادي عشر، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلاً في عمادة شؤون الطلاب والوقف العلمي، 108 استشارات مهنية لزوّار وزائرات الملتقى، لـ 11 مستشارًا ومستشارةً في مجال التوجيه المهني.

كما نظم الملتقى، والذي تختتم فعالياته غدًا الخميس، 15 دورة تدريبية قدّمها 15 مدربًا ومدربةً متخصصين في مختلف المجالات الوظيفية.

وتجاوز عدد الحضور خلال انعقاد الملتقى الأيام الماضية في جميع الفعاليات 4200 زائر وزائرة من مختلف التخصصات.

وشملت الاستشارات المهنية: تحكيم السيرة الذاتية، وإجراء مقابلات وظيفية افتراضية، والتعرف على كيفية تعزيز الفرص الوظيفية، والتأهيل النفسي لسوق العمل، واختيار الميول الوظيفية.

واستعرضت الدورات التدريبية، فرص التوظيف ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال دورة بعنوان "السوق السعودي وفرص رؤية 2030"، ومهارات التخطيط للمسار الوظيفي، ومهارات العلاقات العامة، والجودة والتميز في بيئة العمل، وتحديد الأهداف بمنهجية إدارة المشاريع، وأخلاقيات العمل والمهنة، والجدارات الواعِدة، ومستقبل ريادة الأعمال، واحتراف كتابة السيرة الذاتية، وإدارة العلاقات الوظيفية.

وسلّطت الدورات التدريبية الضوء على بناء العلامة الشخصية، وأدوات سكامبر للتفكير الإبداعي، والمحاسبة ومتطلباتها في سوق العمل، والتسويق الرقمي لسوق العمل، وأخلاقيات العمل والمهنة.

ويستهدف الملتقى الخريجين من مختلف التخصصات من جامعة الملك عبدالعزيز والجامعات السعودية وعموم أفراد المجتمع.

ويضم الملتقى باقةً متميزة من الفعاليات والبرامج والأنشطة، تشمل معرض التوظيف وريادة الأعمال، ودورات تدريبية وورش عمل تطويرية.