نقل تهنئة "السيسي" للقيادة بذكرى اليوم الوطني.. "نقلي" يستقبل أمين الرئاسة المصرية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 11:42 صباحاً

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة، اليوم، أمين الرئاسة المصرية عبدالعزيز الشريف. ونقل أمين الرئاسة المصرية، خلال الاستقبال، تحيات وتهاني الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، متمنياً للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار. وتم استعراض العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

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