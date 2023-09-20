"الأرصاد" ينوّه لخطأ في تطبيق "أنواء" بخصوص الإنذار الأصفر على جدة ورابغ

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 11:44 صباحاً

نوّه المركز الوطني للأرصاد بوجود خطأ تقني بتطبيق المركز (أنواء) في الإنذار الأصفر على ‎جدة ورابغ بتكوّن الصقيع. وأوضح المركز أن الإنذار الأصفر الصحيح هو رياح شديدة، تصاحبها تأثيرات تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ ساعة. وأشار إلى أن بداية الإنذار في محافظتيْ جدة ورابغ؛ اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023م، من الساعة 10:00 إلى الساعة 19:00 بمشيئة الله تعالى.

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