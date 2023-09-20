شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة تجاوزت 6 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

وقدم الدكتور عقيل الغامدي خلال اللقاء نبذة عن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب والدول المتضررة حول العالم التي بلغت 2.501 مشروعًا في 94 دولة بقيمة إجمالية تجاوزت 6 مليارات و430 مليون دولار أمريكي وشملت مختلف أشكال الدعم الإغاثي.

المجالات الطبية

واستعرض الدكتور الغامدي البرامج التطوعية التي ينفذها المركز في العديد من الدول المتضررة والمحتاجة التي بلغت 424 برنامجًا تطوعيًا في المجالات الطبية والتعليم والتدريب وغير ذلك.

وأوضح أن عدد المستفيدين من تلك البرامج أكثر من مليون فرد في 35 دولة.

وأشاد سفير جمهورية أذربيجان بجهود المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف دول العالم.