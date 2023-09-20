شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يشيد بنجاح كرنفال بريدة للتمور ويؤكد أهميته الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم: "إن النجاح الذي حققه كرنفال بريدة للتمور يؤكد الأهمية الكبيرة للقيمة الاقتصادية لهذا المنتج، وما تضمنه من فعاليات وبرامج كان لها الأثر الفاعل في تعزيز منتج التمور، ليصبح كرنفال بريدة للتمور رقمًا مهمًا على صعيد الأنشطة الاقتصادية في المملكة، ويسعى إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في عددٍ من المستهدفات المتنوعة كالتوسع في مجالات التصدير، وتوطين الوظائف، والإسهام في الأمن الغذائي للمملكة".

جاء ذلك خلال اطلاع سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، على مؤشرات كرنفال بريدة للتمور لموسم 2022، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمستشار بوكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المستفيدين المهندس سلمان الصوينع، والرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، وعددٍ من المعنيين.

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح عن إحصاءات المهرجان، التي بيَّنت أن مبيعات كرنفال بريدة للتمور في ساحة التمور بلغت قرابة ملياري ريال. في حين بلغ مجموع السيارات 66 ألف سيارة محملة بأكثر 15 مليون عبوة، تزن حوالي 40 ألف طن.

وأشاد بجهود فريق العمل واللجان المنظمة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة، متطلعًا أن تواصل مسيرة التميز والريادة في كرنفال بريدة للتمور، الذي أصبح نافذة تسويقية لأهم منتج غذائي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.