السعودية | جامعة الملك عبدالعزيز تدشن الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

دشّنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، أمس، الأنشطة الطلابية بشطر الطلاب للعام الدراسي الجديد تحت شعار “همة وبناء طموح وعطاء”، بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة.

وجرى خلال التدشين تكريم 22 نادياً من أصل 44 نادياً طلابياً، حصلوا على فئة (أ) ضمن التقييم السنوي للأندية الطلابية المركزية بعمادة شؤون الطلاب في العام الدراسي الماضي 1444هـ، بهدف رفع الإنتاجية بالأندية الطلابية وإيجاد بيئة تنافسية في تقديم فعاليات وبرامج نوعية وتخصصية في كل مجالات الأندية الطلابية.

وأكد الدكتور أبو زنادة، حرص الجامعة على تقديم أفضل البرامج والأنشطة التي تنظم خلال العام والتي تسعى إلى تهيئة بيئة جامعية جاذبة وبرامج محفزة تسهم في تنمية شخصية الطالب ومهاراته، ليكون عضواً فاعلاً في مجتمعه، وتوفير الخدمات والرعاية الداعمة للطلاب، واستثمار البرامج والأنشطة الطلابية لتكوين شخصية فاعلة ومتزنة، وتعزيز العلاقة بين العمادة والخريج وسوق العمل.

من جانبه أكد عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند بن غازي عابد، أهمية ودور الأندية الطلابية والأثر الذي تحدثه على مستوى تنظيم الأنشطة والمشاركة فيها، مبيناً أن اختيار شعار “همة وبناء طموح وعطاء” يهدف إلى تحفيز الطلاب وتقديم برامج وأنشطة تنمي مهاراتهم وقدراتهم في شتى المجالات.