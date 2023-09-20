السعودية | جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بـ 34 خريجاً لبرنامج زمالة رؤساء الأقسام العلمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

احتفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام أمس؛ بتخريج 34 مشاركاً في النسخة الأولى من برنامج زمالة رؤساء الأقسام العلمية للعام 1444هـ، والتي نظَّمها مركز القيادة بالجامعة؛ بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش.

وأوضح الدكتور الربيش؛ أن العمل الأكاديمي منظومة متكاملة لتخريج كوادر وطنية تعمل على دفع عجلة التنمية في الوطن، حيث جاء البرنامج ليؤكد حرص الجامعة على إعداد القياديين ليتولى الإشراف وقيادة العمل الأكاديمي، مؤكدا أن البرنامج سينعكس إيجاباً على طريقة العمل في الجامعة ومخرجاتها.

من جانبها أوضحت مدير مركز القيادة بالجامعة الدكتورة هدى أبو السمح؛ أن برنامج الزمالة هو برنامج تطويري يهدف إلى إكساب المشاركين المهارات الأساسية والمعارف التي تساعدهم على أداء المهام والوفاء بمتطلباتهم كرؤساء للأقسام العلمية والتطور الذاتي الخاص بهم في مسارهم المهني والأكاديمي الخاص، مشيرةً إلى أهداف ومخرجات البرنامج في تنمية المهارات القيادية لدى الرؤساء وتمكينهم من فهم أدوارهم وأداء أعمالهم وتمكينهم من بناء مشاريع تطويرية تهدف إلى تطوير الجامعة وأقسامها.

وتشتمل مكونات ومحاور البرنامج أساسيات القيادة والتخطيط الإستراتيجي، والقيادة بالحسنى، والتحفيز، والتمكين، والذكاء العاطفي، والمهارات المتقدمة بالنسبة للتواصل واتخاذ القرارات، وإدارة النزاع، والتفاوض، والقيادة الإبداعية، والقيادة التحويلية.