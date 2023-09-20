السعودية | وزير “الموارد البشرية” يلتقي وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت الشيخ فراس بن سعود آل صباح، وذلك خلال اجتماعات اللجان الوزارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية مسقط.

وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ونقل مستوى التعاون إلى آفاق جديدة بما يحقق المصالح المشتركة.