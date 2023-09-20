السعودية | "توبي" تعلن تجديد اتفاقية تسهيلات مع البنك الأول السعودي بـ 306.2 مليون ريال

شكرا لقرائتكم "توبي" تعلن تجديد اتفاقية تسهيلات مع البنك الأول السعودي بـ 306.2 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأول السعودي، بقيمة 306.18 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مدة التمويل حتى 30 سبتمبر 2024.

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وأوضحت أن الضمانات المقدمة لاتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.

وأشارت إلى أن الهدف تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.