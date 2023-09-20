شكرا لقرائتكم خبر عن سدايا تحتفي بتكريم المبدعين في تحدي "سمارتاثون" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" صباح اليوم الأربعاء، حفل تكريم للمبدعين الذين شاركوا في تحدي سمارتاثون ونيوم وبرنامجي إيلفيت وكلاودرز، بحضور رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الغامدي وشركاء المبادرات.

ويعتبر تحدي آرتاثون هو المنافسة العالمية الأولى من نوعها التي تجمع بين الفن والذكاء الاصطناعي، حيث تم إنتاج أعمال فنية مبتكرة باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، وشارك في هذا التحدي أكثر من 10,000 فرد من أكثر من 64 دولة حول العالم، مما يعكس الاهتمام العالمي بهذا المجال المتطور.

وفيما يتعلق ببرنامج إيلفيت، الذي يهدف إلى تمكين النساء في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد تم تدريب 1000 سيدة خلال المرحلة الأولى من البرنامج، ويهدف البرنامج إلى تدريب 25,000 سيدة بحلول عام 2027. يعتبر هذا البرنامج فرصة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في هذا المجال المبتكر.

إيجاد حلول مبتكرة

أما تحدي نيوم، فهو تحدي يستهدف رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء كانت محلية أو دولية، بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتحديات نيوم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يعكس هذا التحدي التزام نيوم بتعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال في بناء مستقبل واعد.

وأخيرًا، تحدي سمارتاثون يهدف إلى تطوير وتحسين المشهد البصري في مدن المملكة، ويعتبر هذا التحدي فرصة للمبدعين والمهندسين لابتكار حلول مبتكرة تسهم في تحسين الحياة اليومية للمجتمع وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.