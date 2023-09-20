شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين ورشة "رفع الوعي عن التحول الصحي" في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن تجمع مكة المكرمة الصحي اليوم، ورشةَ عمل بعنوان "رفع الوعي عن التحول الصحي"، بالتعاون مع مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة، بحضور ممثل الشؤون الصحية والشركة القابضة، ومشاركة نخبة من متخصّصي مكتب تحقيق الرؤية في الوزارة.

واستهدفت الورشةُ منسوبي تجمع مكة المكرمة الصحي والمديرية العامة للشؤون الصحية، وتناولت العديد من الموضوعات الهامة، منها: الإدارة الإستراتيجية والتخطيط، وإدارة التغيير والتواصل، ومشروع جاهزية اليوم الأول، ومشروع MOH2.0، ومشروع RHD2.0، والصحة الإلكترونية، والقوى العاملة، ومركز التأمين الصحي الوطني.

تطوير القطاع الصحي

وتناولت أيضًا مبادرة نموذج الرعاية الصحية، وبرنامج مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دور المركز الوطني للتخصيص، وسعيه الحثيث والمشكور لتحقيق توحيد جهود الشراكات مع القطاع الخاص بين مختلف القطاعات الحكومية.

وأوضح التجمع أن هذه الورشة تأتي في إطار المسؤوليات من أجل تطوير القطاع الصحي، بما يتوافق مع رؤية الوطن الطموحة 2030، ولرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.