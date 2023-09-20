شكرا لقرائتكم خبر عن "التدريب التقني" تنفذ برامج تثقيفية بمختلف المنشآت التدريبية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من 5400 برنامجًا توعويًا وتثقيفيًا استهدفت أكثر من 180 ألف متدرب ومتدربة خلال العام التدريبي الماضي 1444هـ، بالمنشآت التدريبية في جميع مناطق المملكة.

وتعمل المؤسسة على تقديم برامج وخدمات التوجيه والإرشاد والتثقيف في كافة الكليات والمعاهد التابعة لها، بهدف بناء وتعزيز المفاهيم والقيم الفاضلة لدى المتدربين، وانعكاس ذلك على سلوكياتهم في مختلف الجوانب، وإيجاد بيئة آمنة ومحفزة للمتدربين والمتدربات في بيئة التدريب، ومساعدتهم من خلال برامج متخصصة على تجاوز التحديات السلوكية والتدريبية التي قد تواجههم.

الجدير بالذكر أن عدد من المنشآت التدريبية حققت مراكز متميزة في مؤشرات البرامج الإرشادية على مستوى المناطق كانت أبرزها: الكلية التقنية بأبها والكلية التقنية للبنات بالباحة والكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة والكلية التقنية للبنين بالجوف والمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بضباء والكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض والكلية التقنية للبنات بالطائف والكلية التقنية للبنين ببريدة والكلية التقنية بالأحساء ومعهد العمارة والتشييد الثانوي بجازان والمعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بشرورة والكلية التقنية للبنين بحائل والكلية التقنية للبنين بعرعر.