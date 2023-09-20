شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة مؤخرًا.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

وتعد هذه الجهود امتدادًا لدور المملكة في دعم الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.