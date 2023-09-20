شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد العزيز العتيبي" متحدثاً رسمياً للهيئة العامة للطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للطرق قراراً بتكليف عبد العزيز بن عايض العتيبي، متحدثاً رسمياً باسمها، بهدف فتح قنوات التواصل مع وسائل الإعلام بما يضمن رفع مستوى الشفافية وتعزيز التواصل والتعريف بأدوار الهيئة وأهدافها.

واعتُمدت الهيئة العامة للطرق في العام الماضي من قبل مجلس الوزراء وتهدف لتنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه من خلال وضع السياسات والمعايير والاشتراطات اللازمة التي تضمن الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق.

استراتيجية قطاع الطرق

كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة.