شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن الدولة" تفتح باب التسجيل على رتبتي عريف وجندي.. رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أكاديمية المباحث العامة برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبتي (عريف، وجندي) للرجال، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 / 3 / 1445هـ ولمدة 5 أيام.

ويمكن التقديم عبر منصة"أبشر- توظيف" عن طريق هذا الــــرابــــــط.

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الفرص الوظيفية

سبق ووقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ورئاسة أمن الدولة، مذكرة تفاهم بهدف إتاحة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة من خريجي برامج المؤسسة، وذلك للعمل في القطاعات الأمنية التابعة لرئاسة أمن الدولة.

ووقع المذكرة من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، فيما مثل رئاسة أمن الدولة وكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية الفريق ناصر بن علي الصيخان.