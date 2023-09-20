انت الان تتابع مواجهة حادّة مرتقبة بين "زيلينسكي" ومسؤول روسي في مجلس الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

يرجّح أن يشهد مجلسُ الأمن الدولي، اليوم "الأربعاء"، مواجهةً مباشرة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤول روسي، هي الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسيخاطب "زيلينسكي" جلسة مخصّصة للحرب على أوكرانيا في مجلس الأمن؛ حيث تشغل روسيا مقعدًا دائمًا وتملك حقّ النقض؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

ولم يتّضح بعد إن كان وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، المعروف بتعليقاته اللاذعة، الذي كان مندوبًا سابقًا لموسكو في الأمم المتحدة؛ سيحضر جلسة مجلس الأمن ويتواجه مع "زيلينسكي" أم لا.

وتوقّعت الخبيرة لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، مارتي فلاكس، أن "المواجهة المحتملة قد تؤدي إلى واحدة من تلك اللحظات البارزة في الأمم المتحدة".

وسيمثّل وزيرا الخارجية: أنتوني بلينكن، وكاترين كولونا، الولايات المتحدة، وفرنسا على التوالي.

وتتولّى ألبانيا التي تدعم أوكرانيا بشدّة، رئاسة مجلس الأمن حاليًّا، ووافقت على إفساح المجال لستين ممثلًا عن الدول المشاركة بالتحدث.

وستكون هذه المواجهة الدبلوماسية الأكثر مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ الغزو في فبراير "شباط" 2022.