انت الان تتابع مختصّ لـ"الخليج 365": الازدحام المروري يزيد مستوى الضغوط النفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تشهد طرقاتُ المدن الرئيسية في المملكة ازدحامًا وتكدّسًا للمركبات في سيناريو متكرّر لا يكاد ينقطع؛ وذلك لما تشكله هذه المدن من ثقل اقتصادي وتجاري وحركة دؤوبة على كافة الأصعدة، ومع تزايد ظاهرة الازدحام المروري تزداد الآثار العكسية على كثير من الأصعدة من بينها الصعيد النفسي؛ حيث يؤكّد مختصّون في الطب النفسي وجود علاقة وثيقة بين الازدحام المروري والضغوط النفسية والقلق والاكتئاب؛ حيث تساهم في رفع مستوياتها وتقلّل من مستوى جودة الحياة.

من جانبه أكّد استشاري الطب النفسي الدكتور محمد اليوسف، لـ"الخليج 365"؛ أن "للازدحام المروري في المدن الرئيسية علاقةً بارتفاع مستوى الضغوط النفسية؛ لما يلعبه من دور في إرباك محاولات الأشخاص المستمرّة لإدارة أوقاتهم، فتجدهم يتأخرون عن مواعيدهم باستمرار رغم بذلهم لكافة الأسباب اللازمة للوصول في المواعيد المحدّدة"، مشيرًا إلى أن مفاجآت الطريق تجعلهم يبدؤون يومهم بمزيد من التوتر والقلق النفسي؛ مما ينعكس سلبًا على مزاجهم لبقية اليوم.

وأضاف: "تؤكّد الدراسات العلمية أن المدن ذات الكثافة السكانية والحركة المرورية المزدحمة تشهد ارتفاعًا في عدة جوانب نفسية؛ كالعصبية، وسرعة الغضب، كما تزيد فيها المشاجرات والاشتباكات؛ مما يؤدّي لمعدلات اكتئاب أعلى".