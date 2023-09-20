السعودية | "أمانة جازان " تعرض 50 فرصة استثمارية لمشروعات تنموية وسياحية

شكرا لقرائتكم "أمانة جازان " تعرض 50 فرصة استثمارية لمشروعات تنموية وسياحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب عن 50 فرصة استثمارية جديدة لمشروعات تنموية وسياحية وترفيهية، ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة لرفع إيرادات البلدية وتنميتها والتوسع في إنشاء وتطوير الواجهات البحرية والأماكن الترفيهية المميزة.

وبينت الأمانة أن الفرص المطروحة للاستثمار شملت جميع الأنشطة ومنها إنشاء وتشغيل وصيانة منتج سياحي ترفيهي، وتشغيل وصيانة حديقة الكورنيش الجنوبي، وإنشاء وتشغيل وصيانة فندق 5 نجوم، وإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة ألعاب مائية، وإنشاء وتشغيل وصيانة منتج سياحي، إلى جانب مستشفى، ومجمعات تجارية ومحطات وقود.

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وأشارت إلى أن المركز يشهد حاليًا نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، من انتشار للمرافق التجارية والسكنية لاستيعاب الزوار والسياح على امتداد الطريق الدولي والطرق المؤدية إلى شاطئ البحر، حيث يوجد بالشقيق العديد من الفنادق والمجمعات السكنية والتي تشهد حركة تشغيلية متميزة في مواسم الإجازات تتجاوز طاقتها الاستيعابية، ما يدعو كثيرًا من الزوار إلى التخييم على شاطئ البحر وفي المواقع السياحية الأخرى، فيما تشهد الشقيق حركة إنشائية وعقارية ضخمة وذلك للإقبال الكبير من المستثمرين لإنشاء الفنادق والمجمعات السكنية والشقق المفروشة وفق "واس".