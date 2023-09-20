شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش معرض سيتي سكيب العقاري.. وزارة السياحة تشارك في مراسم توقيع مشروع ساس بوليفارد بمنطقة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت وزارة السياحة في مراسم توقيع عقد استثماري سياحي بين أمانة منطقة تبوك ومجموعة الأعمال الوطنية لتطوير مشروع ساس بوليفارد، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب العقاري.



ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة تبوك، والذي يهدف إلى تطوير قطاع الضيافة وجذب المزيد من السياح للمنطقة.

وتم خلال التوقيع تخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ 24,479 متر مربع في موقع متميز في مدينة تبوك لإنشاء هذا المشروع السياحي الرائد، والذي يقع في موقع استراتيجي على طريق الملك عبدالله، مقابل إمارة منطقة تبوك ومركز الأمير سلطان الحضاري وبجوار معرض ومركز احتفالات أمانة منطقة تبوك والغرفة التجارية.



سيضم مشروع ساس بوليفارد عدة مرافق متكاملة، بما في ذلك فندقًا فاخرًا بتصنيف 4 نجوم يحتوي على حوالي 140 غرفة مزودة بأحدث التجهيزات والخدمات، بالإضافة إلى ذلك ستتوفر مرافق مكتبية فاخرة تتضمن 30 مكتبًا، ومركز طبي متخصص بكوادر استشارية عالمية، وقاعة احتفالات ومؤتمرات تتسع لعدد كبير من الأشخاص.



ويتميز المشروع بوجود بوليفارد مفتوح يحيط به مساحات خضراء وممرات مائية، ويضم 31 معرضًا مختلفًا في التصميم والمساحات.

يتمتع المشروع بموقع استراتيجي ويهدف إلى تعزيز قدرات قطاع الضيافة في المنطقة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد.



تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالية للمشروع 175 مليون ريال سعودي، تعمل مجموعة الأعمال الوطنية على عقد مفاوضات مع علامات فندقية عالمية مرموقة لتولي إدارة الجزء الفندقي من المشروع، مما سيسهم في توفير خدمات عالية الجودة للزوار والسكان المحليين.



كما أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الأعمال الوطنية مشعل الشريع إلى أن التصميم العمراني لمشروع ساس بوليفارد يعكس الهوية الحضرية الحديثة والجذابة التي تمتلكها منطقة تبوك، والتي تهدف إلى جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وأعرب عن امتنانه وتقديره لوزارة السياحة على دعمها للمشروع وحضورها مراسم التوقيع، مؤكدًا التزام المجموعة بتنفيذ المشاريع النوعية في المملكة.



من جانبها، رعت أمانة منطقة تبوك الإعلان عن المشروع وتوقيع الاتفاقية، وأكد أمين المنطقة أن مشروع ساس بوليفارد يتوافق مع التحولات الجديدة في قطاع المشاريع المميزة في تبوك، ويتناسب مع تفضيلات الزوار سواء كانوا من داخل المملكة أو من الخارج، وأعرب عن تقديره لدور وزارة السياحة في دعم المشاريع السياحية البارزة في المنطقة.



ومن المتوقع أن يكون مشروع ساس بوليفارد إضافة مهمة للمشهد السياحي في منطقة تبوك، حيث سيوفر مرافق متكاملة وخدمات عالية الجودة للزوار والمقيمين، بالإضافة إلى زيادة في عدد السياح القادمين إلى المنطقة ومساهمتهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.



يهدف مشروع ساس بوليفارد إلى تعزيز التنوع السياحي في المملكة وتوفير فرص استثمارية جديدة في قطاع الضيافة، ومن المتوقع أن يكون المشروع مستقطبًا للسياح المحليين والدوليين الذين يرغبون في استكشاف جمال الطبيعة والثقافة في منطقة تبوك.