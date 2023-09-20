شكرا لقرائتكم خبر عن 728 جائزة ..السعوديون يسجّلون إنجازات في المحافل الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير صادر من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، عن تحقيق 728 جائزة دولية للوطن منذ 2010 حتى الآن، إذ انتقل الموهوبون السعوديون منذ سنوات عديدة من المشاركة في الأولمبيادات الدولية إلى المنافسة وتحقيق أرقام وجوائز وإنجازات تاريخية.

وأكد التقرير أن مؤسسة "موهبة" اكتشفت 186 ألف موهوب وموهوبة من مختلف مناطق المملكة خلال السنوات الماضية، وتستعد لفتح أبواب التسجيل خلال شهر أكتوبر 2023 لتسجيل موهوبين جدد يتم اختبارهم ورعايتهم.

وبين أن الموهوبين حققوا إنجازات متقدمة على المستوى الدولي في المسابقات العلمية الدولية، حيث حصل طلاب المملكة على 728 ميدالية وجائزة في المسابقات العلمية الدولية، ومسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة "ISEF"؛ منها: 595 جائزة في الأولمبيادات الدولية من عام 2010 وحتى الآن، تحقق منها خلال العام الحالي 65 ميدالية وشهادة تقدير.

مشاركات المملكة في 2023

كما رفعت المملكة رصيد جوائزها في معرض آيسف 2023 إلى 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و 41 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007، بالإضافة إلى أن طلبة موهبة طوروا أكثر من 16.000 فكرة، وحصلوا على 15 براءة اختراع، وقُبل أكثر من 1000 طالب وطالبة في أفضل 50 جامعة دولية مرموقة، في تخصصات نوعية تتوافق مع احتياجات خطط التنمية الوطنية.

وفيما يتعلق بمشاركات المملكة خلال عام 2023، أوضح التقرير بأن المنتخب السعودي المشارك في الأولمبيادات الدولية حقق 4 جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء الدولي لعام 2023، كما حقق 4 جوائز عالمية في أولمبياد الأحياء الدولي 2023، فيما حقق 3 جوائز عالمية في منافسات أولمبياد الفيزياء الدولي 2023، وحصد المنتخب 6 جوائز في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي 2023 (IMO)، كما حصد 3 جوائز عالمية في أولمبياد المعلوماتية الدولي 2023.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة تسعى إلى الإسهام في بناء منظومة وأنموذج للموهبة والإبداع محلياً وإقليمياً وعالمياً، مستمدةً ذلك من رؤيتها بتمكين الموهبة والإبداع، كونهما الرافد الأساس لازدهار البشرية، ورسالتها الجليّة نحو إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع، وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل وخدمة الإنسانية عبر قيّم الشغف، والتميز، والإبداع، والتعاون والثقة.