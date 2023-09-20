السعودية | وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية أذربيجان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.