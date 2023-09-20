شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيريه الأذربيجاني والكونغولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك د. عبد العزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير خارجية الكونغو

كما التقى وزير الخارجية، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، كريستوف لاتوندا أبالا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.