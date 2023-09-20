شكرا لقرائتكم خبر عن "الحياة الفطرية" يوضح أهمية إدراج "عروق بني معارض" بالتراث العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد علي قربان، أن تسجيل محمية عروق بني معارض في قائمة التراث العالمي الطبيعي لـ "اليونسكو" يعد إنجازًا استثنائيًا كأول موقع للتراث العالمي الطبيعي على أراضي المملكة، وأول تسجيل في المنطقة منذ 17 سنة، مشيرًا إلى أن قائمة التراث العالمي الأكثر أهمية لمواقع التراث الطبيعي.

وأشار إلى أن قرار تسجيل المحمية الذي يتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني، يعكس جهود المملكة المستمرة لحماية أنظمتها البيئية الطبيعية والمحافظة عليها ويوضح ما تتميز به من غنىً تراثي وتنوعٍ طبيعي في مختلف مناطقها.

أهمية دخول قائمة اليونسكو

أوضح د. قربان، أن إدراج المحمية في قائمة التراث العالمي الطبيعي لمنظمة اليونسكو يؤكد أنها ثروة لا تقدر بثمن ولا يمكن تعويضها، ليس فقط للمملكة، ولكن للبشرية جمعاء.

وأكد أن التسجيل يسهم في حماية التراث الطبيعي وصونه ودعم التنمية المستدامة ويدعم الجهود الوطنية لحماية التراث الطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية وحمايته والمحافظة عليه وإصلاحه ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وأبان أن المركز عمل على الملف لمدة سنتين ونصف، موضحًا أن التسجيل يتطلب السلامة البيئية والتأكد أنه يتم إدارة هذه المواقع إدارة فعالة تضمن استدامتها وفقًا لأفضل الممارسات إضافة إلى وجود خطط للإدارة المستقبلية.

وأكد أن محمية عروق بني معارض، استوفت معايير التراث العالمي، بوصفها صحراء رملية تعكس مشاهد بانورامية لرمال صحراء الربع الخالي، إضافةً إلى الكثبان الخطية المعقدة الأكبر على مستوى العالم، كما تحتوي ظواهر طبيعية متميزة" وتتضمن المحمية أغنى تنوع أحيائي وطبيعي في الربع الخالي.

مثال استثنائي للتطور البيئي

أشار الدكتور قربان، إلى أن محمية عروق بني معارض المكان الوحيد على سطح الكرة الأرضية الذي يعيش فيه المها العربي ضمن نطاقه الطبيعي في قطعان متكاثرة ذاتيًا كما أنه المكان الأنسب لاختبار ممكنات المها العربي وقدرته على التكيف.

وعد محمية عروق بني معارض مثالاً استثنائياً للتطور البيئي والبيولوجي المستمر لمجتمعات النباتات والحيوانات الفطرية، حيث يضم أكثر من 120 نوعاً من النباتات المسجلة، بالإضافة إلى الرمال المتحركة، والمها العربي، والظباء ومئاتٍ أخرى من النباتات والحيوانات المهدد بعضها بالانقراض، ما يجعلها أغنى منطقةٍ معروفةٍ من الناحية الأحيائية في الربع الخالي.

وأكد أن خبراء المركز مستمرين في تسجيل أنواع على العلم حيث تم مؤخرًا رصد 4 أنواع جديدة من اللافقاريات.