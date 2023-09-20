شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد على "فوكس نيوز" الخميس في الواحدة صباحًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبث قناة فوكس نيوز الأمريكية، في تمام الساعة 1 صباحًا، الخميس 21 سبتمبر 2023، مُقابلة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

أجرى المقابلة مع سموه، كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير، من مدينة نيوم.

ولي العهد على فوكس نيوز

كانت قناة FOX News أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه إلى أن المُقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وستُذاع في برنامج Special Report، وهي الأولى لسموه مع شبكة إخبارية أمريكية كبرى منذ عام 2019.

وتكتسب مُقابلة سموه المُرتقبة أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق تحولات ومُستجدات إقليمية وعالمية.