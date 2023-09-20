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السعودية | نائب وزير الخارجية يلتقي سفير جمهورية قبرص لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيدس، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.

وثمن معالي نائب وزير الخارجية خلال اللقاء، الجهود الطيبة التي بذلها السفير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، متمنيًا لهُ دوام التوفيق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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