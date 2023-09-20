شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لاتحاد جدة قبل مواجهة الفتح في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن إصابة ثنائي الهجوم، النجم الفرنسي كريم بنزيما، ونظيره المغربي، عبد الرزاق حمد الله، وغيابهما عن تدريبات الفريق.

ويواصل الفريق في الوقت الحالي استعداداه لخوض مباراته أمام نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المقبلة التي ستقام ضمن لقاءات الجولة السابعة في دوري روشن السعودي.

وفي بيان رسمي، أكد اتحاد جدة أن الثنائي كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله قد غابا عن تدريبات الفريق أمس الثلاثاء بسبب الإصابة.

وقال بيان النمور أن النجم الفرنسي قد غاب عن التدريبات بسبب تعرضه للإصابة بمرض الإنفلونزا وسوف يتم تحديد موقفه في الساعات المقبلة.

فيما أكد البيان أن حمد الله غاب عن التدريبات بعدما أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه للإصابة في الكتف، على أن يخضع لبرنامج علاجي في الأيام المقبلة تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن يتسضيف اتحاد جدة السعودي نظيره الفتح ضمن لقاءات الجولة السابعة بدوري روشن يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري.

وسوف تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة