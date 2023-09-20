شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد يفاجئ لاعبي الفريق قبل مواجهة الفتح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي لملاقاة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، مساء الغد الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وقررت إدارة شركة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، تقديم مكافآت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب البداية المثالية في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وذكرت صحيفة "الجزيرة"، أن رئيس نادي اتحاد جدة أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، اجتمعا بلاعبي الفريق بعد الفوز على أجمك، حيث تقدما بالشكر للاعبين، ليتقرر صرف مكافأة مالية لهم على الانتصارات، ومن أجل تحفيزهم لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

وحقق اتحاد جدة فوزًا كبيرًا على نظيره أجمك الأوزبكي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، بفارق نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الفتح في المركز السابع، برصيد 11 نقطة.