أمن الدولة تعلن فتح باب القبول والتسجيل على رتبتي عريف وجندي للرجال

تكريم أول سعودي وخليجي وسادس عربي يحصل على وسام فلورنس نايتنجيل حصل أخصائي التمريض الأستاذ عبدالمجيد عسكر العنزي على وسام فلورانس نايتنجيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو أعلى وسام شرف... الرياض : الرياض : دوت الخليج 05 ربيع الأول 1445 هـ 05 ربيع الأول 1445 هـ

3% زيادة اعتمادات أمانة الرياض بلغت الاعتمادات المالية لأمانة منطقة الرياض 30.3 مليار ريال خلال الأعوام (2019 و2020 و2021 و2022 و2023)، فيما وصلت خلال العام الجاري 5.8 مليارات... جدة: يمن لقمان جدة: يمن لقمان 05 ربيع الأول 1445 هـ 05 ربيع الأول 1445 هـ

تقليل قوائم الانتظار الصحية بالاحساء استقبل محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، في مكتبه بمقر المحافظة، الرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي الدكتور خالد بن محمد... الاحساء دوت الخليج الاحساء دوت الخليج 05 ربيع الأول 1445 هـ 05 ربيع الأول 1445 هـ

108 استشارات مهنية بملتقى جامعة المؤسس قدم «الملتقى المهني الحادي عشر»، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب والوقف العلمي، والذي تختتم... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 05 ربيع الأول 1445 هـ 05 ربيع الأول 1445 هـ

مراجعة مشروعات الطرق بالباحة عقدت جمعية طرق بمنطقة الباحة اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول، برئاسة أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، وبحضور... الباحة: دوت الخليج الباحة: دوت الخليج 05 ربيع الأول 1445 هـ 05 ربيع الأول 1445 هـ

مسيرة عسكرية وعروض جوية وبحرية احتفاء باليوم الوطني السعودي الـ93 يتهيأ المواطنون والمقيمون للاحتفالات الوطنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93، وفي مقدمتها مسيرة عسكرية، وعروض جوية فوق سماء... المناطق: دوت الخليج المناطق: دوت الخليج 05 ربيع الأول 1445 هـ 05 ربيع الأول 1445 هـ

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