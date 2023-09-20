أمن الدولة تعلن فتح باب القبول والتسجيل على رتبتي عريف وجندي للرجال

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تكريم أول سعودي وخليجي وسادس عربي يحصل على وسام فلورنس نايتنجيل
حصل أخصائي التمريض الأستاذ عبدالمجيد عسكر العنزي على وسام فلورانس نايتنجيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو أعلى وسام شرف...
3% زيادة اعتمادات أمانة الرياض
بلغت الاعتمادات المالية لأمانة منطقة الرياض 30.3 مليار ريال خلال الأعوام (2019 و2020 و2021 و2022 و2023)، فيما وصلت خلال العام الجاري 5.8 مليارات...
تقليل قوائم الانتظار الصحية بالاحساء
استقبل محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، في مكتبه بمقر المحافظة، الرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي الدكتور خالد بن محمد...
108 استشارات مهنية بملتقى جامعة المؤسس
قدم «الملتقى المهني الحادي عشر»، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب والوقف العلمي، والذي تختتم...
مراجعة مشروعات الطرق بالباحة
عقدت جمعية طرق بمنطقة الباحة اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول، برئاسة أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، وبحضور...
مسيرة عسكرية وعروض جوية وبحرية احتفاء باليوم الوطني السعودي الـ93
يتهيأ المواطنون والمقيمون للاحتفالات الوطنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93، وفي مقدمتها مسيرة عسكرية، وعروض جوية فوق سماء...
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