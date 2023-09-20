من جهته، قال رئيس بلدية بيشة م علي آل جلبان إنَّ البلدية كثفت استعداداتها وأعمالها خلال الفترة الماضية لأجل إظهار ذكرى اليوم الوطني بالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة من تقدمٍ وتطورٍ وازدهار في ظل قيادتها الحكيمة، موضحًا أن المظاهر الاحتفالية جاءت متنوعةً حيث ستكون البداية من يوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام في بوليفارد بيشة بإقامة فعاليات للأسرة والطفل والفلكلور الشعبي ، موضحًا أنه تم تركيب ١٠٠٠ علم إلى جانب تركيب المجسمات التي تحمل شعار اليوم الوطني وتشغيل الشاشات الإلكترونية وتزيين أعمدة الإنارة باللونين الأخضر والأبيض وعروض الضوء والصوت في نافورة ممشى الصايرة وتركيب اللوحات التي تؤكد تلاحم القيادة والشعب، إلى جانب إقامة احتفال في ضيافة البلدية والذي سيقام يوم الأثنين القادم وسيشمل العديد من الفعاليات والألعاب النارية .
وبين آل جلبان أن البلدية أتاحت ٤ فرص تطوعية تتضمن زراعة ٣٠٠٠ شجرة ومبادرات لإدارة الحشود إلى جانب وبرامج وفعاليات تأتي في سياق الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، سائلا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يديم على بلادنا الخير والأمن والأمان.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بيشة تحتفي باليوم الوطني ببرامج ومبادرات متنوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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