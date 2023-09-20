تعليم الرياض يدشن الحملة الإعلامية لليوم الوطني 93 نحلم ونحقق

وعبّر الزارع خلال التدشين عن اعتزازه بهذه المناسبة الغالية، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في التوعية والتثقيف لكافة شرائح المجتمع وخاصة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور خاصة في مثل هذه المناسبات الوطنية الغالية على الجميع.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أنتجت ما يزيد عن 130منتجًا إعلاميًا متنوعًا يتضمن رسائل إعلامية متخصصة تتعلق بما تشهده المملكة من تطور كبير في كافة المجالات وخاصة التعليمية.
وأشار الثميري إلى أن الحملة الإعلامية تهدف إلى مشاركة كافة أفراد المجتمع فرحة دوت الخليج بهذه المناسبة السعيدة ببث ونشر الرسائل والمواد الإعلامية المتنوعة بأساليب إعلامية جذابة وممتعة، يكون محورها الطالب والطالبة والمجتمع التعليمي داخل المدرسة.
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